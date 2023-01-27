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Polskie Radio PiK » Region
2023-01-27, 12:07 Redakcja

Гратиме благодійний оркестр. Зимовий відпочинок в Куявсько-Поморському

Під час зимових канікул басейни, якими керує Спортивний центр Бидгоща, і басейн у Палаці молоді будуть безкоштовними для студентів Бидгоща/фото. bydgoszcz.pl
Під час зимових канікул басейни, якими керує Спортивний центр Бидгоща, і басейн у Палаці молоді будуть безкоштовними для студентів Бидгоща/фото. bydgoszcz.pl
Цієї неділі відбудеться одна з найбільших благодійних акцій (не тільки в Польщі) – Великий Оркестр Різдвяної Допомоги.

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Практично в усіх містах будуть організовані різноманітні заходи, музичні та спортивні. Про те, що відбуватиметься в Куявсько-Поморському воєводстві, ми пишемо на сайті
radiopik.pl у спеціальному «оркестровому довіднику».

На вулицях з'являться волонтери з характерними банками, в які збиратимуть гроші. Вже тривають онлайн-аукціони, кошти від яких будуть передані "оркестру". Акція проводиться в 31-й раз і цього року під гаслом: «Ми хочемо перемогти сепсис! Граємо для всіх – великих та малих!».

В учнів Куявсько-Поморського воєводства сьогодні останній день навчання та
розпочинаються зимові канікули. Вони триватимуть два тижні. 13 лютого знову
до школи.

У Бидгоському промислово-технологічному парку з’являться нові робочі місця.
Цього року інвестори парку обіцяють працевлаштувати понад сто людей. Парк є
найбільшою територією такого типу в Куявсько-Поморському воєводстві. Нині
на його території функціонує 180 підприємств, де працює 4 600 осіб.
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