2023-01-27, 12:07 Redakcja
Гратиме благодійний оркестр. Зимовий відпочинок в Куявсько-Поморському
Цієї неділі відбудеться одна з найбільших благодійних акцій (не тільки в Польщі) – Великий Оркестр Різдвяної Допомоги.
radiopik.pl у спеціальному «оркестровому довіднику».
На вулицях з'являться волонтери з характерними банками, в які збиратимуть гроші. Вже тривають онлайн-аукціони, кошти від яких будуть передані "оркестру". Акція проводиться в 31-й раз і цього року під гаслом: «Ми хочемо перемогти сепсис! Граємо для всіх – великих та малих!».
В учнів Куявсько-Поморського воєводства сьогодні останній день навчання та
розпочинаються зимові канікули. Вони триватимуть два тижні. 13 лютого знову
до школи.
У Бидгоському промислово-технологічному парку з’являться нові робочі місця.
Цього року інвестори парку обіцяють працевлаштувати понад сто людей. Парк є
найбільшою територією такого типу в Куявсько-Поморському воєводстві. Нині
на його території функціонує 180 підприємств, де працює 4 600 осіб.