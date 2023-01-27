Гратиме благодійний оркестр. Зимовий відпочинок в Куявсько-Поморському

Цієї неділі відбудеться одна з найбільших благодійних акцій (не тільки в Польщі) – Великий Оркестр Різдвяної Допомоги.

Практично в усіх містах будуть організовані різноманітні заходи, музичні та спортивні. Про те, що відбуватиметься в Куявсько-Поморському воєводстві, ми пишемо на сайтіradiopik.pl у спеціальному «оркестровому довіднику».На вулицях з'являться волонтери з характерними банками, в які збиратимуть гроші. Вже тривають онлайн-аукціони, кошти від яких будуть передані "оркестру". Акція проводиться в 31-й раз і цього року під гаслом: «Ми хочемо перемогти сепсис! Граємо для всіх – великих та малих!».В учнів Куявсько-Поморського воєводства сьогодні останній день навчання тарозпочинаються зимові канікули. Вони триватимуть два тижні. 13 лютого зновудо школи.У Бидгоському промислово-технологічному парку з’являться нові робочі місця.Цього року інвестори парку обіцяють працевлаштувати понад сто людей. Парк єнайбільшою територією такого типу в Куявсько-Поморському воєводстві. Ниніна його території функціонує 180 підприємств, де працює 4 600 осіб.