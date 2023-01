Pani Genowefa z Torunia i Pani Zofia z Bydgoszczy skończyły 100 lat

Rolniczka, opiekunka ogniska domowego oraz księgowa czerpiąca radość z czasu spędzanego na działce otrzymały medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

Stuletnią Genowefę Janiak w dniu urodzin odwiedził w Toruniu (25 stycznia) marszałek Piotr Całbecki. W Bydgoszczy wicemarszałek Zbigniew Ostrowski złożył wizytę Zofii Gertych (26 stycznia).Genowefa Janiak urodziła się 25 stycznia 1923 roku. Pochodzi z Nowin Bogusławskich (powiat kolski, województwo wielkopolskie). W czasie II wojny światowej pani Genowefa z rodziną została wysiedlona, a dom zajęli Niemcy. Została wówczas skierowana przymusowo do pracy w okolicznym Zaryniu w niemieckim gospodarstwie. Po ucieczce Niemców, rodzina powróciła do domu rodzinnego. Pani Genowefa poślubiła Saturnina Janiaka. Po wyjściu za mąż wyjechała do Miłkowic (powiat legnicki, województwo dolnośląskie). Urodziła się tam pierwsza córka. W 1962 roku małżeństwo przeprowadziło się do Krzekatowa (powiat mogileński), gdzie prowadzili gospodarstwo rolne. Pani Genowefa zajmowała się zwierzętami gospodarskimi, wychowywała dzieci i dbała o dom. Jej mąż poza pracą na roli zajmował się także rzeźnictwem, był organistą, a także udzielał się w życiu lokalnej społeczności. Mieli troje dzieci - dwie córki i syna. Już po śmierci męża pani Genowefa zamieszkała w Dąbrowie (powiat mogileński) pod opieką brata i jego żony. Od sześciu lat mieszka w Toruniu u córki. Pani Genowefa lubiła czytać i oglądać programy przyrodnicze, obecnie nie pozwala jej na to słabnący wzrok. Mimo to wciąż jest w dobrej kondycji i ma świetną pamięć.Bydgoszczanka Zofia Gertych urodziła się 8 stycznia 1923 roku. Była najmłodsza spośród czwórki rodzeństwa. Ukończyła szkołę średnią o profilu ekonomicznym w Bydgoszczy. Studiowała administrację na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a tytuł magistra w tej dyscyplinie zdobyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją karierę zawodową rozwijała w księgowości, zdobywając coraz wyższe stanowiska w różnych bydgoskich przedsiębiorstwach, zostając dyrektorem ekonomicznym. Z mężem Alfonsem wychowała troje dzieci. Doczekała sześciorga wnucząt i sześciorga prawnucząt. Wolne chwile spędzała uprawiając ogródek działkowy i relaksując się w otoczeniu przyrody. Obecnie nadal mieszka w Bydgoszczy. To pasjonatka teleturniejów, lubi rozwiązywać krzyżówki i łamigłówki, zaczytuje się w ulubionej literaturze.- Rodziny mieszkańców regionu, którzy w 2023 roku kończą sto lat, a także starszych, zapraszamy do kontaktu – zachęca Urząd Marszałkowski. Stulatków zgłaszać można pod numerem tel. 56 62 18 344 i adresem e-mail: stulatkowie@kujawsko-pomorskie.pl.