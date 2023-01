Miał ponad kilogram marihuany i kokainę. Bydgoszczanin trafił do aresztu

Na trzy miesiące sąd aresztował 24-letniego mężczyznę, przy którym zabezpieczono blisko 1,2 kg marihuany. Bydgoszczaninowi grozi do 10 lat więzienia.

Na trop 24-latka wpadli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców KMP w Bydgoszczy. W poniedziałek (23 stycznia) na ul. Koszarowej zatrzymali do kontroli auto, którego był pasażerem. – Siedział na tylnym siedzeniu. Tam też funkcjonariusze znaleźli torbę sportową, w której znajdował się worek foliowy marihuaną o wadze blisko 1,2 kilograma – relacjonuje nadkom. Przemysław Słomski z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy. Ponadto mundurowi w dwóch mieszkaniach użytkowanych przez 24-latka znaleźli ponad 100 g kokainy i niewielkie ilości marihuany.Bydgoszczanin został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu. W środę (25 stycznia) sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował 24-latka na najbliższe trzy miesiące. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat więzienia.