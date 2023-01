Czy Gąsawa ma stać się miastem? Mieszkańcy mogą zabrać głos

Za kilka dni mieszkańcy Gąsawy (powiat żniński), na terenie której leży Biskupin, będą mogli wypowiedzieć się, czy chcą, by miejscowość odzyskała prawa miejskie. – Konsultacje społeczne poprzedzają złożenie ewentualnego wniosku do Rady Ministrów – informuje zastępca wójta, Natalia Nowakowska.

– Od 30 stycznia do 20 lutego mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć, czy chcą, żeby Gąsawa stała się miastem, czy też nie. Oczywiście te opinie mają charakter konsultacyjny, nie wiążą Rady Gminy, jeżeli chodzi o złożenie wniosku – przekazuje.Gmina czas na złożenie wniosku do Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody kujawsko-pomorskiego ma do 31 marca. - Jeżeli udałoby się do tego czasu, to może od 1 stycznia 2024 roku Gąsawa miałaby z powrotem prawa miejskie – mówi Natalia Nowakowska.Gąsawa prawa miejskie otrzymała w XIV wieku, utraciła je w 1934 roku.