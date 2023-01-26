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Polskie Radio PiK » Region
2023-01-26, 12:51 Paweł Podkopaiev

Унікальна знахідка поблизу Хелмна. Предмети віком у 2,5 тисячі років

А в районі Хелмно учасники Куявсько-Поморської групи шукачів історії знайшли бронзові прикраси: намиста, браслети, декоративні шпильки, а також численні людські кістки/ картина: Michał Zaręba, архіви
А в районі Хелмно учасники Куявсько-Поморської групи шукачів історії знайшли бронзові прикраси: намиста, браслети, декоративні шпильки, а також численні людські кістки/ картина: Michał Zaręba, архіви
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Це не єдина хороша новина для бидгоської компанії. Вона також виготовлятиме частину з 200 потягів для залізничного перевізника Polregio. Вони потраплять в усі воєводства Польщі і мають бути готові у 2025 та 2026 рр.

Суд у Торуні засудив чоловіка до чотирьох місяців ув'язнення за образу громадянина Алжиру через його національну та етнічну приналежність. Інцидент стався 17 серпня минулого року. За версією слідства, обвинувачений погрожував потерпілому вбивством, вживав нецензурні слова. Він діяв публічно і без причини. Чоловіка також оштрафували. Вирок ще недійсний.

А в районі Хелмно учасники Куявсько-Поморської Групи шукачів історії знайшли бронзові прикраси: намиста, браслети, декоративні шпильки, а також численні людські кістки. За словами археологів, це залишки ритуалів жертвоприношень віком 2,5 тисячі років. Ймовірно на тому ж місці приносили в жертву не лише цінні предмети, а й людей.
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