Co dalej z cenami ciepła na Osowej Górze? Prezydent przedstawił propozycję

Mieszkańcy Osowej Góry mają czekać na przyjęcie ustawy obniżającej podwyżki ciepła, a do tego czasu część płatności zostanie odroczona – to rozwiązanie przedstawione podczas środowej (25 stycznia) sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

Przypomnijmy: bloki spółdzielni „Zrzeszeni” podłączone są do ciepłowni na Osowej Górze. Ciepłownia miała być – jeszcze przed zimą – wpięta w ogólny miejski system. Inwestycja jednak się opóźniła. W rezultacie – po podwyżkach cen węgla – mieszkańcy muszą płacić za ciepło znacznie więcej niż inni bydgoszczanie. Opłata taryfowa dla mieszkających na tym osiedlu wzrosła o prawie 100 procent.Kluczowe dla obniżenia taryfy za ciepło będzie – zdaniem prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego – przyjęcie obecnie procedowanej w Sejmie ustawy regulującej podwyżki. – W tymże projekcie ustawy jest zapewnienie, że wzrost cen nie może wynieść więcej, niż 40 procent w stosunku do ceny, która obowiązywała w taryfie z 30 września 2022 roku, więc aktualna cena z tą pierwszą rekompensatą od 1 stycznia dla Osowej Góry wynosi 139,38 zł plus VAT – to jest 171 zł za GJ. Natomiast, jeżeli wejdzie ta ustawa w życie, cena spadnie do ceny z taryfy obowiązującej od 30 września, powiększonej o 40 procent. Podwyżka będzie wynosiła nie 90-parę, tylko 40 procent, i będzie wynosiła 124,19 zł – mówił.Prezydent zaproponował, by termin części płatności został odroczony do czasu wejścia w życie ustawy. Na razie mieszkańcy mieliby zapłacić około 70 procent kwoty. – Jeśli chodzi o 30 procent płatności, termin zostanie tak wydłużony, aby projekt ustawy stał się ustawą i polskim prawem. Bo dzisiaj KPEC musiałby egzekwować wyższe kwoty, które potem musiałby zwracać – informuje prezydent Bruski, cytowany przez TVP Bydgoszcz.W środę (25 stycznia) projekt ustawy mającej obniżyć podwyżki cen ciepła został ponownie skierowany do Komisji ds. Energii. W czwartek (26 stycznia) ma odbyć się drugie czytanie tego projektu.