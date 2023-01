Policyjne śledztwa ma wyjaśnić, co dokładnie się stało i kto przyczynił się do wypadku/fot. ilustracyjna, Pixabay

Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek (26 stycznia) rano na ul. Toruńskiej w Inowrocławiu. 51-latek, który został potrącony poza pasami, zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Zgłoszenie o wypadku dyżurny inowrocławskiej policji otrzymał ok. 6.40. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieszy został potrącony przez pojazd marki Mazda poza przejściem dla pieszych. Pomimo reanimacji 51-letni mężczyzna, którego tożsamość policja ustaliła, zmarł – informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu. – Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Kierowcy została pobrana krew do badań. Pojazd został zabezpieczony celem wykonania czynności przez biegłych – przekazuje.Policyjne śledztwa ma wyjaśnić, co dokładnie się stało i kto przyczynił się do wypadku.