ZUS zaczął wysyłkę PIT-ów. Deklaracje otrzymamy do końca lutego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych za 2022 rok. PIT otrzymają m.in. emeryci, renciści i osoby, które w zeszłym roku pobrały zasiłki lub inne świadczenie z ZUS. Swój PIT można także pobrać przez Internet – wystarczy zalogować się na indywidualny profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. PIT dostępny jest w zakładce „Świadczeniobiorca”.

– Wysyłanie formularzy PIT potrwa do końca lutego – mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.– Tak jak w ubiegłym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają z ZUS-u PIT 11-A, a nadpłatę zwróci im Urząd Skarbowy. Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 i PIT-36. Pamiętajmy, że ZUS nie wysyła z urzędu PIT-u po zmarłym małżonku/małżonce, jeżeli chcemy rozliczyć się wspólnie ze zmarłym, to należy pisemnie lub osobiście wystąpić do ZUS-u o PIT.W szczególnych okolicznościach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.