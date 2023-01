Uczniowie aktywni w życiu Grudziądza. Wraca Młodzieżowa Rada Miejska!

Po czterech latach przerwy w Grudziądzu ponownie zostanie powołana Młodzieżowa Rada Miejska. Już niedługo uczniowie w głosowaniu wybiorą swoich przedstawicieli na V kadencję.

Powołano specjalną Komisję Wyborczą. – W skład komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego z przewodniczącą – dyrektor Wydziału Edukacji Miejskiej, a także radni Rady Miejskiej. Gremium liczy pięć osób – informuje rzecznik prezydenta Grudziądza Karol Piernicki. – To wznowienie ważnej idei po kilku latach przerwy. Ratusz zdecydował się na podjęcie takich kroków, żeby aktywizować młodzież i włączać ją w życie miasta poprzez działalność w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.Do 30 stycznia komisja poda do publicznej wiadomości obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych. – Od tego momentu rozpocznie się kampania wyborcza, która potrwa do 22 lutego – zapowiada rzecznik.Wybory w szkołach zostaną przeprowadzone 23 lutego. Nowa rada zacznie swoją działalność w marcu.Udział w wyborach mogą wziąć wyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowych, w których zostały utworzone Okręgowe Komisje Wyborcze. Kandydat musi uzyskać w swojej macierzystej szkole poparcie co najmniej 50 uczniów. Kadencja członka Rady trwa dwa lata.– Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej mogą zgłaszać różne projekty przede wszystkim dotyczące spraw, które ich dotyczą, choć nie tylko – czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Pierwsza Młodzieżowa Rada Miejska w Grudziądzu została powołana w 2009 roku.