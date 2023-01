72 pytania do minister Maląg. Dotyczą pomocy niepełnosprawnym

Czy można zwiększyć i poprawić opiekę dla osób niepełnosprawnych na wsiach i w małych miastach? To jedno z 72 pytań, jakie toruńska posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich kieruje do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika.

– Te pytania zadają mi często rodzicie i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy znajdują się w dramatycznej sytuacji – wyjaśnia Iwona Hartwich. – Najwięcej pytań, które przychodzą do mojego biura, na dzień dzisiejszy dotyczy braku asystenta, opieki wytchnieniowej. Rodzice są zdruzgotani i nie mogą się pogodzić z tym, że na początku kadencji PiS-u został zamrożony zasiłek pielęgnacyjny, który dzisiaj wynosi 215 złotych. W 2018 roku walczyliśmy, żeby ten zasiłek zrównał się z tym świadczeniem, zasiłkiem w ZUS-ie – on się wtedy zrównał, natomiast zaraz na początku kadencji został zamrożony – mówi.Jak mówi posłanka, pytań jest więcej, będą sukcesywnie przesyłane do przedstawicieli rządu.Wszystkie 72 pytania są dostępne w dokumencie do pobrania poniżej.