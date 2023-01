Przyszli lekarze uczą się empatii poprzez sztukę. Oto ich prace [zdjęcia]

Studenci medycyny chwycili pędzle i stworzyli niepowtarzalne obrazy. W Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy realizowany jest niecodzienny projekt.

Jego celem jest nauka młodych ludzi empatii przez sztukę. Jak mówią studenci - w czasie zajęć zdobywają umiejętności, które są bezcenne w kontakcie z innymi. - Staramy się kształcić empatię u naszych studentów i umiejętność spojrzenia na drugiego człowieka - w naszym przypadku zmagającego się z chorobą - przez pryzmat indywidualny – tłumaczy doktor Oliwia Kowalczyk, psychoonkolog, autorka projektu. - Nie przez pryzmat choroby czy jej symptomów, ale przez pryzmat człowieka jako takiego - jego potrzeb, oczekiwań - dodaje.W czasie ostatnich zajęć studenci mieli konkretne zadanie - przenieść na płótno słowo „ciało”. Efekty były zaskakujące. Julia Zielińska, studentka III roku wydziału lekarskiego stworzyła ciało kobiety. - Nagie ciało kobiety na ciemnym, fioletowym tle – opowiada. - Zamysł oczywiście był kompletnie inny, tło miało być na żółto. Miało być inaczej, ale wyszło tak, jak wyszło i jestem naprawdę bardzo zadowolona z mojego obrazu.- Były też takie momenty, kiedy niektórzy studenci chcieli przerwać pracę, rzucić pędzlem i po prostu zakończyć tę przygodę, natomiast czasami wystarczy delikatne wsparcie i pokazanie ścieżki B - po to, żeby znowu poczuli się mocno stąpającymi po ziemi ludźmi, którzy potrafią dążyć do swojego sukcesu i potrafią osiągnąć go zupełnie sami – mówi dr Kowalczyk.Zajęcia przy sztalugach są tylko elementem większej całości. Są także warsztaty i dyskusje. - Sztuka, jak wskazują liczne badania, uwrażliwia, skłania do refleksji, uczy cierpliwości i obserwacji, rozwija akceptację inności, kształtuje otwartość na siebie i innych – czytamy na stronie uczelni. - Jest podstawą poznania poprzez analityczną refleksję i estetyczną wyobraźnię, które są kluczowe dla zrozumienia idei sztuki lekarskiej przez pryzmat interdyscyplinarnego i holistycznego podejścia do drugiego człowieka.