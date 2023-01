Tu liczy się refleks! Wyścigi dronów w Politechnice Bydgoskiej [wideo, zdjęcia]

Zawodnicy z całego kraju wzięli udział w finale pierwszych w Bydgoszczy zawodów FPV Whoop-Race. W ramach konkursu minidrony musiały jak najszybciej pokonać specjalnie przygotowany tor w uczelnianej auli.

– To pierwsze w Bydgoszczy Akademickie Wyścigi Dronów FPV (czyli sterowanych z perspektywy pierwszej osoby) w ramach programu Społecznej Odpowiedzialności Ministerstwa Edukacji i Nauki. To finał, ostatni etap tego naszego konkursu, są ciekawe nagrody – tłumaczy dr Michał Stopel z Politechniki Bydgoskiej. – Jeżeli impreza przyjmie się w Bydgoszczy, to być może uda się ją włączyć w kalendarz Whoop of Poland – dodaje.Jakie umiejętności są potrzebne pilotom? – Zdecydowanie trzeba się wykazać dobrym refleksem i dobrą reakcją, żeby możliwie najszybciej polecieć – mówią uczestnicy. Trzeba być też przygotowanym technicznie. – Z „niezawodnością” jest różnie, dlatego dużo czasu spędzamy nad lutownicami, trzeba być na wszystko gotowym, na każdą awarię – tłumaczą.O zwycięstwo walczyli zawodnicy z całego kraju. Najlepszy w kategorii WhoopRace dla szkół średnich był Maciej Saternus z Zespołu Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu, drugie miejsce zajął Patryk Melwiński – uczeń bydgoskiego Zespołu Szkół Elektronicznych, trzecie – Filip Kubiak z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku. W kategorii Open (bez ograniczeń wiekowych) na podium stanęli: Seweryn Kępa ze Stobna (I miejsce), Dominik Glapiński (II miejsce) i Michał Skalczyński (III miejsce) – obaj z Łodzi.