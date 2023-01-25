Через додаток можна придбати квитки на громадський транспорт Бидгоща

Контракт на будівництво останньої, четвертої ділянки швидкісної магістралі S10 з Бидгощі до Торуня підписано! Це 12-кілометрова ділянка між розв’язками Торунь Захід – Торунь Південь.

На тендері було обрано пропозицію консорціуму Rubau Polska та Poltores. Контракт стосується проектування та будівництва дороги з розв’язками Торунь-Подгуж і Торунь-Черневіце. Його вартість становить майже 340 мільйонів злотих.Після 4-річної перерви у Ґрудзьондзу відновлять молодіжну міську раду. Незабаром студенти голосуватимуть за своїх представників на 5 термін. У рамках виборів призначено спеціальну виборчу комісію, кампанія стартує через 5 днів.Новий спосіб придбання квитків на громадський транспорт у Бидгощі. У додатку Jakdojade можна оплатити проїзд в автобусі чи трамваї. Бидгощ – ще одне місто, де додаток дозволяє купувати квитки на проїзд у громадському транспорті.