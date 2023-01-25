2023-01-25, 12:00 Redakcja
Через додаток можна придбати квитки на громадський транспорт Бидгоща
Контракт на будівництво останньої, четвертої ділянки швидкісної магістралі S10 з Бидгощі до Торуня підписано! Це 12-кілометрова ділянка між розв’язками Торунь Захід – Торунь Південь.
Після 4-річної перерви у Ґрудзьондзу відновлять молодіжну міську раду. Незабаром студенти голосуватимуть за своїх представників на 5 термін. У рамках виборів призначено спеціальну виборчу комісію, кампанія стартує через 5 днів.
Новий спосіб придбання квитків на громадський транспорт у Бидгощі. У додатку Jakdojade можна оплатити проїзд в автобусі чи трамваї. Бидгощ – ще одне місто, де додаток дозволяє купувати квитки на проїзд у громадському транспорті.