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Polskie Radio PiK » Region
2023-01-25, 12:00 Redakcja

Через додаток можна придбати квитки на громадський транспорт Бидгоща

Оплатити проїзд в автобусі чи трамваї можна в додатку Jakdojade.pl/fot. архіви
Оплатити проїзд в автобусі чи трамваї можна в додатку Jakdojade.pl/fot. архіви
Контракт на будівництво останньої, четвертої ділянки швидкісної магістралі S10 з Бидгощі до Торуня підписано! Це 12-кілометрова ділянка між розв’язками Торунь Захід – Торунь Південь.

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На тендері було обрано пропозицію консорціуму Rubau Polska та Poltores. Контракт стосується проектування та будівництва дороги з розв’язками Торунь-Подгуж і Торунь-Черневіце. Його вартість становить майже 340 мільйонів злотих.

Після 4-річної перерви у Ґрудзьондзу відновлять молодіжну міську раду. Незабаром студенти голосуватимуть за своїх представників на 5 термін. У рамках виборів призначено спеціальну виборчу комісію, кампанія стартує через 5 днів.

Новий спосіб придбання квитків на громадський транспорт у Бидгощі. У додатку Jakdojade можна оплатити проїзд в автобусі чи трамваї. Бидгощ – ще одне місто, де додаток дозволяє купувати квитки на проїзд у громадському транспорті.
Путівник для громадян України - 25.01.2023
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