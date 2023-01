Apel Narodowego Centrum Krwi do honorowych dawców. Gdzie się zgłosić w regionie?

- W Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa maleją zapasy krwi - informuje Narodowe Centrum Krwi i zachęca do jej oddawania.

W Kujawsko-Pomorskiem krwiodawcy mogą się zgłaszać do siedziby Centrum w Bydgoszczy oraz jego pięciu oddziałów: w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu i Brodnicy. Do tego w regionie funkcjonuje kilkanaście regularnych miejsc poboru, organizowane są także akcje wyjazdowe.Narodowe Centrum Krwi apeluje do honorowych dawców o oddawanie krwi. Mapa obrazująca sytuację w kraju dostępna jest pod adresem https://krew.info/zapasy/ . Można tam sprawdzić, gdzie są pilne potrzeby, jeśli chodzi o poszczególne grupy krwi, gdzie stan magazynów jest średni, gdzie optymalny, a gdzie nie ma potrzeb. - Krwiodawcy, zapraszamy do oddawania krwi. Stany magazynowe krwi i jej składników maleją - przekazało NCK na swojej stronie.Narodowe Centrum Krwi przypomina w swojej informacji, że „jedynym źródłem życiodajnego płynu jest każdy z nas". - Dlatego potrzebna jest Wasza pomoc. Zgłoście się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oddajcie krew i uratujcie życie - zachęca NCK. Eksperci zalecają, by oddawać krew, gdy jesteśmy zdrowi, wyspani i wypoczęci. Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa należy zjeść lekkostrawny posiłek i wypić ok. dwóch litrów wody. Niewskazane jest przychodzenie na czczo. By zostać dawcą, trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.Lista miejsc, gdzie można oddać krew w naszym regionie jest na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy -