Jeden po drugim wpadali w ręce policji. Aż ośmiu osób już nie trzeba szukać

Wyjątkowo pracowity wtorek mieli policjanci z powiatu inowrocławskiego, a sukces, można powiedzieć, sam pchał im się w ręce. Tego dnia zatrzymali aż ośmiu poszukiwanych.

W gminie Złotniki Kujawskie zatrzymano mężczyznę, który oprócz dwóch tygodni odsiadki za grzywny był jeszcze poszukiwany za kradzieże w marketach, za co grozi u do 5 lat pozbawienia wolności. W Inowrocławiu na osiedlu Rąbin dzięki szybkiej akcji udało się zatrzymać 17-latka, uciekiniera z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. U nastolatka znaleziono także środki odurzające (cztery woreczki z suszem roślinnym i substancją w postaci kryształów). Ponadto mundurowi namierzyli dwóch mężczyzn, którzy mieli do odbycia karę 6 i 7 miesięcy pozbawienia wolności. Pozostali byli poszukiwani w związku z zaległymi grzywnami, które zostały zamienione na karę aresztu. Trzech z nich grzywny natychmiast zapłaciło, co uchroniło ich odsiadki.