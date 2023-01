Kępa Bazarowa łysa jak kolano! Na razie „wyrosła" tablica przyrodnicza [zdjęcia]

Torunianie zaskoczeni. W miejscu wycinki drzew na Kępie Bazarowej, miasto ustawiło tablice informujące o walorach przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły na obszarze Natura 2000. Przypomnijmy, drzewa wycięto w związku z rozbudową mostu Piłsudskiego.

- Trochę szkoda, kiedyś ładniej to jednak wyglądało z perspektywy naturalnej. Ubyło tych drzew, i to dużo...- Mało tych drzew widzimy. Wygląda to trochę jak Czarnobyl...- Okolica była bardziej zalesiona. Tłumaczono nam, że rośliny przeszkadzały konstrukcji nowego mostu. Zrobiło się pusto...- Myślę, że należy poczekać do okresu wegetacyjnego, kiedy to będzie więcej roślinności - mówi dr Halina Pomianowska, dyrektor Wydziału środowiska i ekologii w toruńskim Urzędzie Miasta. - Państwo byliście tam w tym okresie ciężkim dla przyrody, gdzie nie ma zieleni. Jeżeli nie w tym roku, to w następnych latach okaże się, że te tablice informacyjne zostały zainstalowane w odpowiednich miejscach. Jeżeli tak nie będzie, to nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby te tablice przystawić. Naszym głównym zamierzeniem było to, żeby poinformować o rodzaju roślinności pojawiającej się na przestrzeni kilometra, dwóch wokół mostu (...).Więcej w reportażu Michała Zaręby.