Umowa na budowę czwartego odcinka drogi S-10 Bydgoszcz-Toruń podpisana

Jest umowa na toruński odcinek S10. Ostatni, 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej z Bydgoszczy do Torunia pomiędzy węzłami Toruń Zachód-Toruń Południe wybuduje konsorcjum Rubau Polska i Poltores.

– Doszło do podpisania umowy na wykonanie czwartego odcinka trasy, tej długo oczekiwanej „dziesiątki". Nie muszę przekonywać nikogo o tym, że to droga o kluczowym znaczeniu dla regionu, dla miasta Bydgoszczy, dla metropolii bydgoskiej, która da połączenie z autostradą A1 – mówi Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.- To przede wszystkim dobre, szybkie połączenie między Bydgoszczą a Toruniem i w zasadzie obwodnica miasta Torunia, która będzie miała dodatkowe dwa węzły. Zyska naprawdę na funkcjonalności, zyska na tym, żeby było funkcjonalnie i bezpiecznie – mówi Sebastian Borowiak, dyrektor GDDKiA/o. Bydgoszcz.- Cztery lata to niedługo, ten czas szybko minie. Ważne jest, aby inwestycja się rozpoczęła. Ten moment rozpoczęcia w postaci podpisania umowy z wykonawcą, ta inauguracja działań wykonawcy już się dokonała. Przypomnę, że studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe znacznie ułatwia pracę i umożliwia szybkie rozpoczęcie realizacji – mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia.Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej i TUTAJ