Uczniowie branżówki na zajęciach w wojsku. Program MON także w Bydgoszczy!

Uczniowie bydgoskiej Branżowej Szkoły I Stopnia zdobędą nie tylko zawód, ale i szlify wojskowe. W ramach pilotażowego programu MON biorą udział w zajęciach w 1. Pomorskiej Brygadzie Logistycznej. – Potem mogą pracować dla armii – mówi dyrektor szkoły Agnieszka Naszko.

Szkoła, jako jedna z zaledwie 12 w Polsce, została zakwalifikowana do projektu Branżowych Oddziałów Wojskowych (BOW). – Projekt powstał z myślą, żeby specjaliści – czy to mechanicy pojazdów samochodowych, czy to elektromechanicy, lakiernicy po ukończeniu branżowej szkoły właśnie z oddziałami wojskowymi, mogli przystąpić do pracy w wojsku – tłumaczy dyrektor Naszko. – Zajęcia w klasach pierwszych będą odbywały się raz w miesiącu po cztery godziny, natomiast w klasach drugich osiem godzin raz w miesiącu. Zainteresowanie jest coraz większe – dodaje.Zajęcia z uczniami prowadzą instruktorzy wojskowi z 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej.– To obustronna korzyść zarówno dla Wojska Polskiego, jak i szkół. Uczniowie mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy u fachowców w swej dziedzinie na specjalistycznym sprzęcie, natomiast żołnierze mają możliwość zaprezentować młodzieży atuty wojskowego rzemiosła – wskazuje kpt. Justyna Kwiatkowska z 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej.Trzyletni projekt MON obejmuje zajęcia z logistyki, szkolenia bojowego i podstaw wychowania wojskowego. Zwieńczeniem będzie przysięga wojskowa w ramach zasadniczej służby.D. Kalinowski