Odkryli odpady zakopane w gminie Chodecz. Sprawa trafiła do prokuratury [wideo]

Odkrywki koparką i odwierty pozwoliły na ujawnienie odpadów zakopanych na prywatnej działce w powiecie włocławskim. WIOŚ w Bydgoszczy przypomina, że za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia grozi nawet do miliona złotych kary.

Odpady pochodzenia komunalnego, głównie odpady sztuczne, zakopywano na prywatnej działce w gminie Chodecz. Oględziny na miejscu przeprowadzili inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku, policjanci i biegły sądowy. – Wykonano odkrywki koparką, a także odwierty wiertnicą spalinową. Trwają dalsze czynności w sprawie mające na celu ustalenie wszystkich sprawców nielegalnego procederu – czytamy na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa trafiło do Prokuratury Rejonowej we Włocławku.Inspektorzy WIOŚ przypominają, że za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia grozi nawet do miliona złotych kary. – W związku z licznymi przypadkami dotyczącymi nielegalnego magazynowania lub zakopywania odpadów, ujawnionymi przez WIOŚ w Bydgoszczy w ostatnim czasie, uczulamy mieszkańców, aby o wszystkich podobnych zdarzeniach niezwłocznie informować WIOŚ w Bydgoszczy, policję lub władze gminy – podkreślają.