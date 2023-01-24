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Polskie Radio PiK » Region
2023-01-24, 12:01 Paweł Podkopaiev

Центр донорства крові заохочують здавати кров! Її запаси зменшуються

У Куявсько-Поморському воєводстві донори крові можуть звернутися до Центру у Бідгощі та його п’яти відділень: у Торуні, Влоцлавку, Грудзьондзу, Іновроцлаві та Бродниці/картина: Janusz Wiertel, архіви
У Куявсько-Поморському воєводстві донори крові можуть звернутися до Центру у Бідгощі та його п’яти відділень: у Торуні, Влоцлавку, Грудзьондзу, Іновроцлаві та Бродниці/картина: Janusz Wiertel, архіви
У Регіональних Центрах Донорства і Лікування Крові зменшуються запаси - повідомляє Національний Центр Крові і заохочує до донорства.
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Запаси крові зменшуються. Причинами є поїздки донорів на зимові канікули та грипозні інфекції, після яких не можна відразу здавати кров. Тому центри донорства крові закликають здавати найцінніші ліки, що рятують життя. У Куявсько-Поморському воєводстві донори крові можуть звернутися до Центру у Бидгощі та його п’яти відділень: у Торуні, Влоцлавку, Грудзьондзу, Іновроцлаві та Бродниці. Крім того, в області є кілька регулярних пунктів збору, а також організовуються мобільні пункти. Список пунктів збору крові у нашому регіоні доступний на сайті Регіонального Центру Донорства та Лікування Крові у Бидгощі (rckik-bydgoszcz.com.pl).
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