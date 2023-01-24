Центр донорства крові заохочують здавати кров! Її запаси зменшуються

У Регіональних Центрах Донорства і Лікування Крові зменшуються запаси - повідомляє Національний Центр Крові і заохочує до донорства.

У гміні Ходеч виявлено небезпечне звалище. На одній із ділянок Інспекція охорони навколишнього середовища у Влоцлавку разом із поліцейськими та експертом-криміналістом бурили та розкопували екскаватором. Виявлено закопане сміття, переважно пластик. Таке правопорушення карається штрафом до 1 мільйона злотих.Запаси крові зменшуються. Причинами є поїздки донорів на зимові канікули та грипозні інфекції, після яких не можна відразу здавати кров. Тому центри донорства крові закликають здавати найцінніші ліки, що рятують життя. У Куявсько-Поморському воєводстві донори крові можуть звернутися до Центру у Бидгощі та його п’яти відділень: у Торуні, Влоцлавку, Грудзьондзу, Іновроцлаві та Бродниці. Крім того, в області є кілька регулярних пунктів збору, а також організовуються мобільні пункти. Список пунктів збору крові у нашому регіоні доступний на сайті Регіонального Центру Донорства та Лікування Крові у Бидгощі (rckik-bydgoszcz.com.pl).