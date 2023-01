Policja szuka świadków wypadku w Kruśliwcu! Zmarła 79-letnia pasażerka

Inowrocławska policja prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło w poniedziałek (23 stycznia) w miejscowości Kruśliwiec (gmina Inowrocław). W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych w szpitalu zmarła 79-letnia pasażerka jednego z nich. Dwie inne kobiety doznały obrażeń.

Wypadek wydarzył się około godziny 13:30. – Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów na miejscu zdarzenia, kierujący samochodem marki Audi 42-letni mężczyzna, jadąc w kierunku Pakości, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z kierującą również audi 40-letnią kobietą. Na skutek zderzenia obrażeń ciała doznała kierująca audi oraz dwie pasażerki. Jedna z nich, 79-letnia, po przewiezieniu do szpitala zmarła – przekazuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, pobrano również krew do szczegółowych badań. Zatrzymane zostały też dowody rejestracyjne samochodów.Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności i przyczyny wypadku. – Policja kieruje jednocześnie apel do świadków o kontakt z komendą powiatową w Inowrocławiu, telefon numer 47 7528 339 – mówi asp. szt. Izabella Drobniecka.