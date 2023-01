Ze śpiączki wybudziło się tu już 80 osób. Fundacja „Światło” świętuje 20-lecie

Między innymi bal, aukcja internetowa oraz kampania profilaktyczna – to wydarzenia, jakie organizuje toruńska Fundacja „Światło” w ramach jubileuszu 20-lecia. – Zorganizujemy też koncerty, poprzez które chcemy docierać do mieszkańców – mówi prezes fundacji Janina Mirończuk.

– Koncerty mają sygnalizować społeczeństwu, w czym my możemy pomóc – tłumaczy.Fundacja wspiera osoby chore i z niepełnosprawnościami, w szczególności w śpiączce oraz chore onkologicznie. – Ktoś może nawet pomóc innemu przez to, że nas wskaże: „Jedź tam do nich, wszystkie działania są bezpłatne, tam akademia Ciebie przyjmie. Będzie możliwość wypożyczenia sprzętu”. Chodzi nam o to, żeby informować – mówi prezes Mirończyk.Od 17 lat wolontariuszką w fundacji jest aktorka Teatru im. Wilama Horzycy Teresa Stępień-Nowicka. – Przyszłam tutaj w zupełnie innej sprawie, prywatnej, i zobaczyłam, co mną nieprawdopodobnie wstrząsnęło, tych ludzi będących w śpiączce. Usłyszałam różne opowieści z tym związane, jakoś tak wchłonęłam to w siebie; do dzisiaj czuję dreszcz emocji. Potem zaczęły się spektakle, tak zostało. Uważam to w tej chwili za coś normalnego, ba – chyba by mi tego bardzo brakowało – opowiada.Fundacja „Światło” prowadzi Akademię Walki z Rakiem, Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w którym ze śpiączki wybudziło się już 80 osób.Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.