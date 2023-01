Dziennikarze PR PiK nagrodzeni w Konkursie „Dziennikarz Medyczny Roku 2022”!

Jolanta Fischer i Wojciech Sobociński otrzymali pierwszą nagrodę w Konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie „Dziennikarze dla zdrowia”. Nasi redakcyjni koledzy zostali docenieni za „podejmowanie tematów prozdrowotnych” oraz za „walory edukacyjne i informacyjne” i „przystępność przekazu”.

Nagroda dla Jolanty Fischer została przyznana za cykl poradników „Recepta na zdrowie” emitowanych od poniedziałku do piątku ok. 6.50 w porannym programie Polskiego Radia PiK. To rozmowy z lekarzami, ekspertami żywienia, trenerami fitness o zdrowiu i profilaktyce prozdrowotnej.Wojciecha Sobocińskiego doceniono za audycję „Bywaj zdrów”, której można słuchać w każdą sobotę o godz. 7.05. W programie Słuchacze mogą zdobyć informacje z zakresu: praktyki i porad lekarzy rodzinnych, zdrowia psychicznego oraz relacji rodzinnych, zdrowia fizycznego (od menu po aktywności), pomocy i opieki nad starszymi i obłożnie chorymi, zdrowotnej tematyki prawnej czy walki z medycznymi mitami.Nagrody „Dziennikarz Medyczny Roku” wręczane w czterech kategoriach: prasa, radio, telewizja oraz Internet. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu odbyło się w Warszawie. Wydarzeniu towarzyszyły wykłady na tematy medyczne.