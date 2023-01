12 mieszkań gotowych. W nowym Centrum wsparcia Społecznego we Włocławku [zdjęcia]

Po kilkunastu latach pobytu w domu pomocy społecznej będą mieli szansę na samodzielne mieszkanie. We Włocławku powstało Centrum Wsparcia Społecznego.

Przy zbiegu ulic Brzeskiej i Piekarskiej jest 12 mieszkań wspomaganych i świetlica dziennego pobytu dla 50 seniorów. Są już pierwsi lokatorzy. - Ta placówka ma wspierać osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Bardzo ważnym elementem są mieszkania wspomagane – mówi prezydent Włocławka Marek Wojtkowski. - W tej chwili mamy cztery takie mieszkania już zasiedlone.- Służy to przede wszystkim jak najdłuższemu zachowaniu samodzielności osób, które wyszły z domu pomocy – dodaje Lidia Lewandowska, dyrektor Centrum. - Będzie tu zorganizowany dzienny pobyt dla 50 seniorów. W każdym mieszkaniu standardowo znajduje się aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, pralka, płyta elektryczna, naczynia, telewizor, stolik do spożywania posiłków i toaleta dostosowana do niepełnosprawności – wymienia. Na miejscu są także sale rehabilitacyjna i terapii zajęciowej oraz biblioteka.Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku powstało w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do końca sierpnia będzie finansowane ze środków rządowych, w tym czasie seniorzy będą korzystać z mieszkań i całej oferty nieodpłatnie. Potem finansowanie placówki przejmie miasto.