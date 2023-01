Powstały dwie hale i pracownia agrotroniki. Szkoła w Gronowie przeszła rewolucję! [zdjęcia]

Uczniowie będą uprawiać sport w świetnych warunkach, a rolnictwa uczyć się na nowoczesnym sprzęcie. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie zyskał halę sportową, halę maszyn rolniczych i pracownię agrotroniki.

Nowe pomieszczenia uroczyście otwarto 23 stycznia. Na hali sportowej będzie można korzystać m.in z boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, sali fitness i siłowni. Do ogrzewania budynku wykorzystano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. – To jest naprawdę niesamowita inwestycja. Wcześniej mieliśmy naprawdę małą salę, nie mogliśmy w pełni się wykazać – komentują uczniowie.Poza halą sportową uruchomiono też halę maszyn i pracownię agrotroniki. – Pierwszy z obiektów zapewnia nam zaplecze maszyn, sprzętu, który użytkujemy na co dzień do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, a pracownia służy do kształcenia w zakresie precyzyjnego rolnictwa – tłumaczy Michał Rycharski, kierownik zajęć kształcenia praktycznego. – To chociażby siew, oprysk z dokładnością nawet do kilku centymetrów. Udało nam się zakupić nowoczesny ciągnik rolniczy, kombajn, ale także, symulatory. Pozwalają – bez konieczności wyjeżdżania w teren – na testowanie wszystkich ustawień maszyn, także na pewno nam się to sprawdza podczas prowadzenia zajęć.Modernizacja ma zachęcić młodych ludzi do wyboru właśnie tej placówki. – Ta szkoła nie ma swojego rejonu, ona funkcjonuje w regionie, więc musimy pozyskiwać uczniów, a pozyskać ich można tylko dobrym poziomem nauczania, atrakcyjną bazą dydaktyczną – podkreśla starosta toruński Marek Olszewski.Wartość przedsięwzięcia – dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Kujawsko-Pomorskiego – to ponad 20 mln złotych.Z hali sportowej będą korzystać nie tylko uczniowie i kadra placówki, ale także mieszkańcy Gronowa.