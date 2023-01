Przewoził ponad kilogram narkotyków. Wpadł podczas kontroli drogowej

Do 10 lat więzienia grozi 59-latkowi, który w samochodzie miał ponad kilogram narkotyków. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W środę (18 stycznia) wieczorem policjanci ze Świecia w miejscowości Nowe Marzy zatrzymali do kontroli osobowego mercedesa. – 59-letni kierowca, pomimo że nie popełnił żadnego wykroczenia, był bardzo nerwowy. Nie potrafił wyjaśnić, skąd ani dokąd jedzie. Podczas sprawdzenia pojazdu okazało się, że pod fotelem pasażera przewozi worek z podejrzanymi kryształkami – relacjonuje kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.Badania laboratoryjne wykazały, to 2C-B. Mężczyzna przewoził ponad kilogram tej substancji.W piątek (20 stycznia) 59-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.