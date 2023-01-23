Мер Львова у Бидгощі: Україні потрібні "Леопарди", "Патріоти" і бойові гелікоптери

Я думаю, що в питанні передачі Україні танків Leopard ця стіна впаде, як і Берлінська стіна, заявив мер Львова Андрій Садовий у суботу в Бидгощі. Мер відвідав Campus Academy в Млинах Ротера. Він також зустрівся з тими, хто допомагає біженцям у пункті за вул Гданська 138.

Звертаючись до учасників зустрічі у Млинах, Андрій Садовий зазначив, що Україна є незламною державою. "Ви вільні люди вільного світу, ми також вільні люди. Але ваша незалежність стабільна, а у нас останні 30 років готувалися до народження держави. Зараз увесь світ бачить ця держава – красива, могутня, непохитна», – сказав Садовий.Міський голова підкреслив, що Львів неодноразово зазнавав російських ракетних ударів, загинули люди, є багато поранених. "Від початку війни Львів був великим міжнародним вузлом, через який пройшло близько 5 мільйонів людей. З початку війни до Львова було відправлено близько 75 тисяч поранених. Мета мого життя зараз - створити потужну систему реабілітації. Я думаю про якісні операції, протези тимчасові та постійні, психологічну та фізичну реабілітацію, а також житло та роботу для поранених", - підкреслив Садовий.Міський голова наголосив, що у Львові «під час війни триває нормальне життя». "Щодня є тривоги, ми спускаємося в укриття, потім виходимо і працюємо далі, діти йдуть до школи. Мій день – це допомога жителям, військовим, біженцям. Щодня у нас два-три похорони хлопців, які віддали своє життя. Проте всередині нас є сила, яка нас тримає – це віра у свою перемогу, у нашу перемогу", – запевнив міський голова Андрій Садовий. На запитання одного з учасників, яка допомога Україні зараз найбільше потрібна, він відповів: «Леопарди», гелікоптери та «Патріоти».