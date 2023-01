160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego: obchody w Bydgoszczy i Toruniu

Grupa bydgoszczan ze śródmiejskich parafii modliła się w niedzielę pod figurą Chrystusa na ulicy Seminaryjnej, by podziękować za odzyskanie niepodległości przez Polskę. Okazją była m.in. 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

Bydgoszczanie uczcili także obchodzoną 20 stycznia 103. rocznicę powrotu miasta do macierzy. Spotkali się pod figurą Chrystusa tak, jak co roku. - Przychodzimy tu od lat. Mogłoby nas być więcej, ale ważne, że jesteśmy – mówił Andrzej Adamski. - Ta figura jest poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa jako dar wdzięczności za powrót Bydgoszczy do macierzy – przypominał.Figurę odtworzył w 2010 roku bydgoski rzeźbiarz Marek Rona, staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wcześniej w kościele Św. Trójcy w Bydgoszczy odprawiona została Msza św. w intencji ojczyzny.Z kolei w Toruniu - w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego - przedstawiciele toruńskiego oddziału Związku Szlachty Polskiej i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego - złożyli wieniec na grobie Pauliny Winiarskiej, zmarłej w 1938 r. uczestniczki powstania. W uroczystości wzięła udział Sylwia Dullin, prawnuczka bohaterki. - Myślę, że babcia patrzy na nas z chmurki i jest bardzo szczęśliwa, że została tak uhonorowana. Bóg zapłać za tę uroczystość – mówiła.Paulina Winiarska, wraz z mężem Mateuszem, mieszkała w Elgiszewie koło Kowalewa Pomorskiego. Po wybuchu powstania małżonkowie od samego początku brali w nim czynny udział, pomagając powstańcom w przekraczaniu granicy pruskiej, przebiegającej na pobliskiej Drwęcy oraz przechowując w swoim domu rannych powstańców. PaulinaWiniarska ostatnie lata swojego życia spędziła w Toruniu, gdzie zmarła 5listopada 1938 roku w wieku 89 lat. Jako najdłużej żyjąca uczestniczka powstania na Pomorzu została pochowana w Toruniu z wojskowymi honorami. Spoczywa na cmentarzu parafii św. Jakuba.W naszym regionie obchody z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbyły też m.in. w Rypinie. Po Mszy świętej w Kościele pw. Świętej Trójcy uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty na cmentarzu parafialnym