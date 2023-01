Śnieg, ślisko, bardzo trudne warunki na drogach. Dużo wypadków w regionie [aktualizacja]

Od rana panują trudne warunki na drogach, z powodu padającego śniegu. W Kujawsko-Pomorskiem wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i intensywnymi opadami śniegu.

Od sobotniego poranka, z powodu padającego śniegu, wypadków nie brakuje. Do karambolu doszło na autostradzie A1 w powiecie świeckim. - Zderzyło się siedem samochodów osobowych, wstepnie wiadomo że nie ma rannych - mówi młodszy aspirant Tomasz Gliniecki z państwowej straży pożarnej w Świeciu.W miejscowości Laski Wielkie w powiecie żnińskim dachowało auto. Z kolei w Chełmży na ul. 3-go Maja samochód uderzył w drzewo, w Świątnikach w powiecie radziejowskim zderzyły się dwa samochody osobowe, a w Wojnowie w powiecie bydgoskim samochód wpadł do rowu - dwie osoby były zakleszczone w pojeździe.Już wcześniej w Brudnowie (powiat aleksandrowski), na autostradzie A1 tir wjechał w barierki - są dwie osoby poszkodowane. W drodze na Osięciny, w powiecie radziejowskim dachowało auto. Dwie zakleszczone osoby musieli wyciągać z auta strażacy w miejscowości Tama Brocka (powiat brodnicki) - tam auto wpadło do rowu. - Warunki są ekstremalne, trzeba wyjść z domu wcześniej, bo samochód trzeba odśnieżyć. Trzeba też jechać bardzo wolno, bo jest bardzo ślisko, drogi są białe - mówią kierowcy.Tymczasem meteorolodzy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla sześciu powiatów naszego regionu, przed marznącymi opadami: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego, rypińskiego, Włocławek i powiatu włocławskiego. - Prognozuje się, że opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz miejscami powodujący gołoledź - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godz. 15.00 do godz. 24.00.Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w woj. kujawsko-pomorskim dotyczy powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądza, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, rypińskiego, Torunia, toruńskiego, wąbrzeskiego, Włocławka i powiatu włocławskiego. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godz. 7.00 do godz. 21.00.