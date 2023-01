Cały most do przebudowy, nowe schody i oświetlenie. Kładka prawie gotowa

Dobiegają końca prace na moście Esperanto przy Torbydzie. W sobotę (21 stycznia) kładka w ograniczonym zakresie zostanie udostępniona pieszym.

Na kładce przeprowadzony został kapitalny remont. - Dokonana została korekta naciągu want w sposób umożliwiający swobodną pracę przęsła, w pełnym zakresie temperatur – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy. - Przebudowany został cały drewniany pomost oraz wyremontowana została konstrukcja stalowa i podpory obiektu. Całość zabezpieczono powłoką antykorozyjną.Schody oraz oświetlenie wymienione zostały na nowe. - Schody wyposażone zostaną jeszcze niebawem w prowadnice dla wózków i rowerów oraz wymalowane zostaną specjalną farbą dla osób słabowidzących – zapowiadają drogowcy. Obecnie na obiekcie prowadzone są jeszcze prace wykończeniowe. Roboty realizuje firma Kormost. Wartość inwestycji to 1,2 mln zł.Ostatni kapitalny remont kładka przeszła w latach 1992-1993, kiedy to na podporach żelbetowych założono tzw. płaszcz ochronny, a konstrukcję stalową ponownie pokryto powłokami antykorozyjnymi. Kładkę wybudowało Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka". Otwarta została w 1979 r., a zaprojektował ją bydgoski inżynier były dziekan ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej dr inż. Tadeusz Kabat.Jak informują drogowcy, wraz z końcem remontu kładki od 1 lutego skrócony zostanie przebieg linii ZaT8. Autobusy nie będą już zatrzymywały się na przystanku przy hali sportowo-widowiskowej Immobilie Łuczniczka.