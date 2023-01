Burzliwie na sesji we Włocławku. Co dalej z rozbudową szpitala?

Problemy z rozbudową szpitala i planowany remont mostu – to najgorętsze tematy piątkowej (20 stycznia) sesji Rady Miasta Włocławek. Radni pytali prezydenta Marka Wojtkowskiego, dlaczego wstrzymano prace przy nowym szpitalnym budynku i czy można remontować most, nie zamykając go, by nie utrudniać życia mieszkańcom.

W połowie tego roku w szpitalnym kompleksie miał stanąć pięciokondygnacyjny budynek z lądowiskiem dla śmigłowców, oddziałem ratunkowym i głównym blokiem operacyjnym. Pierwszą łopatę pod inwestycję za 155 mln zł wkopano we wrześniu 2021 r., zakończenie prac zapowiadano na czerwiec 2023 roku. Na razie jednak prace wstrzymano.O inwestycję zapytał prezydenta Wojtkowskiego radny Józef Mazierski (Prawo i Sprawiedliwość). – Czy Pan interweniował u marszałka, wie, dlaczego wstrzymana jest budowa? – mówił. – Szanujmy się! Jest Pan członkiem Rady Społecznej, ma Pan możliwość zadania pytania dyrektorowi szpitala, marszałkowi, członkom zarządu – i Pan mi zadaje takie pytanie? Ja Panu mogę powiedzieć to, co widzę: szpital się rozbudowuje. Rzeczywiście jest w tej chwili problem z wykonawcą, bo firma zażądała dodatkowych pieniędzy – odpowiedział włodarz Włocławka. – Jako członek Rady Społecznej – dostałem odpowiedź w mailu, taką, że trwają negocjacje. Uważam, że tam jest niegospodarność – na same projekty wydano 15 milionów złotych – mówił radny Mazierski.Na wniosek radnych PiS przewodniczący Rady Miasta 22 grudnia wystąpił do marszałka z prośbą o przygotowanie informacji na temat problemów z rozbudową włocławskiego szpitala. Dotąd radni jej nie otrzymali. Obecnie trwają negocjacje co do wysokości kontraktu pomiędzy inwestorem, spółką Kujawsko–Pomorskie Inwestycje Medyczne a wykonawcą.Drugim gorącym tematem sesji był remont ul. Lipnowskiej i mostu. Radni wskazywali na duże obawy mieszkańców Zawiśla i podwłocławskich gmin, którzy przez kilka miesięcy będą mieli utrudniony dojazd do centrum miasta. Most ma zostać zamknięty na pół roku. – Czy mógłby Pan prezydent bardziej precyzyjnie podać harmonogram tych inwestycji? – pytał radny Krzysztof Kowalski (PiS).Radni dociekali, czy można remontować most, nie zamykając go, by nie utrudniać życia mieszkańcom. – Klub Koalicji Obywatelskiej złożył stosowne pismo do pana prezydenta Marka Wojtkowskiego z prośbą o zapewnienie mieszkańcom osiedla Zawiśla, ale także i pozostałym, możliwości dotarcia podczas prac remontowych do centrum miasta – mówił radny Krystian Łuczak (KO). – Zamknięcie mostu i niewydzielenie pasa ruchu, który pozwoliłby na dojazd do centrum miasta, mogłyby w poważnym stopniu naruszyć codzienne funkcjonowanie mieszkańców – wskazał. – Zrobimy wszystko, żeby uniknąć jakichś ekstremalnych rozwiązań. Bardzo proszę o studzenie emocji, naprawdę staramy się ten problem rozwiązać, aczkolwiek wiemy, że wcale nie jest to zadanie łatwe – odpowiedział prezydent Wojtkowski.W przyszłym tygodniu Miasto ma podpisać umowę z wykonawcą robót na ul. Lipnowskiej i firmą odpowiedzialną za dokumentację projektową remontu mostu. Jak się dowiedzieliśmy, prace na moście rozpoczną się prawdopodobnie w maju.