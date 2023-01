Koncert, wystawy i tort. Inowrocław będzie świętować imieniny

Inowrocław zaprasza w ten weekend na obchody imienin, czyli 838. rocznicy pierwszej pisanej wzmianki o mieście. Na mieszkańców czekają m.nin. satyryczny występ Krzysztofa Daukszewicza, wystawa zdjęć pokazująca zmiany w Inowrocławiu z ostatnich 20 lat i koncert poświęcony muzyce Gusa Edwardsa.

W sobotę (21 stycznia) w Teatrze Miejskim inowrocławianie będą mieli okazję zobaczyć Krzysztofa Daukszewicza w programie pt. „STARE and NOWE”. Satyryk wystąpi dwa razy: o godz. 16.00 i 19.00. Przygotowano też wystawę fotografii „Tak zmienia się Inowrocław”. – Coraz mniej inowrocławian pamięta, jak Inowrocław wyglądał 20 lat temu; jakie obiekty przybyły, a jak wyglądały te, które już istniały, jak wyglądają dzisiaj, zaczynając od parku Uzdrowiskowego, na skwerach, szkołach, przedszkolach kończąc – mówi o wystawie prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.W Teatrze będzie można zobaczyć również wystawy prac konkursowych „Tak to widzę” prezentująca Inowrocław widziany oczami dzieci. Nie zabraknie też imieninowego tortu.Natomiast w niedzielę (22 stycznia) o godz. 11.00 nastąpi odsłonięcie tablicy na skwerze Gusa Edwardsa, inowrocławianina, który zasłynął jako kompozytor muzyki do amerykańskich musicali. Obchody zakończy koncert poświęcony muzyce tego artysty: o godz. 18.00 w Teatrze Miejskim wystąpi zespół Polifonika.Bezpłatne wejściówki zostały udostępnione 13 stycznia w Kujawskim Centrum Kultury (ul. Kilińskiego 16) i Informacji Turystyczno-Kulturalnej (ul. Królowej Jadwigi 3).