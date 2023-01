Politycy PiS zadają 10 pytań Donaldowi Tuskowi. Między innymi o kontrakt na rosyjski gaz

Rezygnacja z instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w latach 2008–2009 czy likwidacja jednostek wojskowych na wschodzie Polski przez rząd PO–PSL – to niektóre kwestie, które poruszają politycy Prawa i Sprawiedliwości w „10 pytaniach do Donalda Tuska”. Konferencja pod tym hasłem odbyła się m.in. w Bydgoszczy.

– Pan Donald Tusk wrócił z Brukseli i udaje osobę, która jest absolutnie nieobarczona jakąkolwiek przeszłością związaną z rządzeniem, różnego rodzaju obietnicami, porażkami, niedociągnięciami, ale także i złymi działaniami na szkodę Polski i Polaków za czasów jego rządów, czy też szerzej – rządów Platformy Obywatelskiej–Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo taka koalicja przez dwie kadencje Polską rządziła – mówił poseł Tomasz Latos.Poseł Piotr Król przypomniał z kolei umowę gazową z Rosją, która została zawarta przez rząd Donalda Tuska. – Gdzie my byśmy dzisiaj byli, gdyby umowa na gaz z Rosją była do 2037 roku i zostałby zakręcony kurek? Jak wyglądałaby nasza gospodarka, jak wyglądałyby nasze gospodarstwa domowe? A przypomnę, że taki kontrakt do 2037 roku podpisano, on został anulowany na skutek interwencji Unii Europejskiej – wskazał parlamentarzysta.Poniżej lista 10 pytań zadanych Donaldowi Tuskowi przez posłów PiS.1) Dlaczego zrezygnował Pan z instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w latach 2008-2009?2) Dlaczego w roku 2010 kierowany przez Pana rząd PO-PSL umorzył 1 mld 200 mln złotych rosyjskiej spółce Gazprom?3) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL zaakceptował umowę gazową z Gazpromem do 2037 roku całkowicie uzależniając Polskę od rosyjskiej energii?4) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL nie zablokował powstania gazociągu Nord Stream, a blokował Baltic Pipe?5) Dlaczego kierowany przez Pana rząd chciał sprzedać rafinerię Możejki Rosjanom?6) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL chciał sprzedać grupę Lotos Rosjanom?7) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL nigdy nie osiągnął progu finansowania Wojska Polskiego na poziomie zapisanym w ustawie budżetowej, czyli 2 proc. PKB, w latach 2008-2013? Poziom ten wahał się wówczas pomiędzy 1,76-1,89 proc. PKB.8) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL likwidował jednostki wojskowe na wschodzie?9) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL dopuścił do udostępnienia danych białoruskich opozycjonistów narażając ich na kolonię karną i konfiskatę mienia?10) Dlaczego oddał Pan śledztwo smoleńskie w ręce Rosjan?Konferencje pod hasłem „10 pytań do Donalda Tuska” zostały zorganizowane przez polityków PiS w różnych miejscowościach. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek podkreślał, że partia czeka na odpowiedzi od Donalda Tuska, który, jak mówił, od wielu tygodni unika merytorycznej dyskusji o kwestiach bezpieczeństwa energetycznego i militarnego Polski. – Czekamy na odpowiedź polityków PO, bo uważamy, że Polacy powinni mieć jasność. Mamy nadzieję, że politycy PO ustosunkują się do tych 10 jakże ważnych kwestii – podsumował.