Zamek w Świeciu odzyskał sklepienia gwiaździste! Zużyto 40 tysięcy cegieł [zdjęcia]

To było największe wyzwanie dla budowniczych, którzy już mogą odetchnąć – w świeckim zamku, metodami rodem z XVII wieku, udało się zakończyć prace przy odtwarzaniu sklepień gwiaździstych w kaplicy zamkowej i w refektarzu.

Sklepienie gwiaździste to sklepienie krzyżowo-żebrowe lub żaglaste, w którym wprowadzono dodatkowy podział pól, tworząc obraz mniej lub bardziej skomplikowany gwiazdy. Najprostsze sklepienie gwiaździste powstaje, gdy zamiast żeber diagonalnych sklepienia krzyżowo-żebrowego wprowadzi się trójpromienie. Z czasem zaczęto wprowadzać dodatkowe żebra dzielące wysklepki, przez co powstawały bardziej skomplikowane układy zacierające podział na przęsła, zbliżone do sklepień sieciowych. (źr. Wikipedia)

– Wykonanie tych sklepień było niewątpliwie największym wyzwaniem na tym zamku – mówi Sebastian Wilk, kierownik robót. – Odtworzyliśmy sklepienia gwiaździste w kaplicy zamkowej i refektarzu. Sklepienia zostały już otynkowane, a metody, które stosowaliśmy przy ich odbudowie pochodziły z XVII wieku. W tamtych czasach uczono, w jaki sposób takie sklepienia wykreślać. Tylko same sklepienia, w tych dwóch salach pochłonęły ponad 40 tysięcy sztuk cegieł ręcznie formowanych.Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia podkreśla, że remont zamku to przede wszystkim realizacja marzeń nie tylko władz samorządowych, ale i mieszkańców miasta.– Zamek jest tą perełką, takim magnesem, który nie tylko przyciąga do nas gości z zewnątrz po to, by go podziwiać, ale jest również miejscem, w którym nasi mieszkańcy po prostu lubią się gromadzić – mówi Paweł Knapik.