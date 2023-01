Toruński rower miejski z nowościami. Zmieni się m.in. sposób wypożyczenia

Nowości czekają użytkowników toruńskiego roweru miejskiego. Sezon będzie krótszy – rozpocznie się 1 marca i potrwa do 30 listopada. Do tej pory pierwsze 20 min. jazdy było darmowe, teraz po opłaceniu symbolicznych 25 gr użytkownicy będą mogli jeździć rowerem 30 min. – Zmieni się też sposób wypożyczania i zdawania jednośladów – mówi Marcin Jeż z firmy BikeU, operatora systemu.

– Chcemy do minimum ograniczyć możliwość nieautoryzowanych wypożyczeń tudzież przywłaszczeń, dlatego wprowadzamy dodatkowe zabezpieczenie w postaci linki. Wypożyczając rower, otrzymywaliśmy i otrzymywać będziemy numer do linki, z tym że wcześniej tylko wypinaliśmy tylko rower – w tej chwili musimy także tę linkę odpiąć. Tak samo w przypadku zwrotu roweru, musimy zarówno wpiąć rower, jak i dodatkowo zabezpieczyć linką – tłumaczy Marcin Jeż.Od marca wypożyczający będą mogli „zdobyć” środki na przejazdy. – Dajemy bonus w postaci pięciu złotych dla każdego użytkownika, który bądź zgłosi porzucony rower, bądź zobaczy, że rower jest nieprzypięty, przypnie go i zgłosi przypięcie roweru do stacji – dodaje przedstawiciel BikeU.W ubiegłym roku rowery miejskie wypożyczono w Toruniu prawie 220 tys. razy.