Chcą, by pociągi do Warszawy miały przystanek w Wąbrzeźnie. Zbierają podpisy

Mieszkańcy Wąbrzeźna, aby wsiąść do pociągu InterCity, muszą dojechać na dworzec w Kowalewie Pomorskim, oddalonym o 15 km od Wąbrzeźna bądź na dworzec do Jabłonowa Pomorskiego/fot. wabrzezno.konsultacjejst.pl

– Pociągi [do Warszawy] zatrzymują się w mniejszym Kowalewie Pomorskim czy Jabłonowie Pomorskim, a przez nasz dworzec tylko przejeżdżają – podkreśla burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski. Mieszkańcy miasta i okolic zbierają podpisy pod apelem do PKP Intercity o uruchomienie tutaj stacji pośredniej.

Obecnie przez Wąbrzeźno przejeżdżają trzy pociągi w relacji Bydgoszcz – Warszawa, oraz po jednym: Warszawa – Bydgoszcz i Łódź Fabryczna – Bydgoszcz.– Jesteśmy więksi, niż Jabłonowo i Kowalewo, i zabiegamy, żeby te pociągi się w Wąbrzeźnie zatrzymywały, a mieszkańcy mogli dojechać bezpośrednio od siebie, bez przesiadek, do Warszawy, czy wrócić z Warszawy i nie tylko, bo jeden z pociągów jest w relacji z Łodzią. Te pociągi przejeżdżają przez Bydgoszcz czy Toruń, więc tą siatkę połączeń mogłyby znacznie uzupełnić – mówi burmistrz Zygnarowski. – Sama idea i pomysł wyszedł bezpośrednio od mieszkańców. Śmiem twierdzić, że zainteresowanie jest duże i dołożę wszelkich starań, żeby z zarządem Intercity czy z innymi osobami w Intercity o tym rozmawiać i będziemy starali się tę zmianę wyegzekwować – dodaje.Pod apelem zebrano już ponad 1700 podpisów. Do akcji można dołączyć wchodząc na platformę wabrzezno.konsultacjejst.pl . Zbiórka potrwa do 29 stycznia.