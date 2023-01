Remont drogi wojewódzkiej nr 254: pierwsze spotkanie z mieszkańcami w Brzozie

Pod koniec stycznia rozpocznie się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 254 między Brzozą i Łabiszynem. Jest już pozwolenie na realizację tej inwestycji. Wcześniej planowane są spotkania z mieszkańcami.

Droga wojewódzka nr 254 to ważna trasa łącząca Bydgoszcz z powiatami żnińskim i mogileńskim. – Kluczowe w tej modernizacji będzie wzmocnienie konstrukcji drogi – mówi Michał Sitarek, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. – Trasa jest obciążona dużym ruchem, wykorzystywana przez pojazdy ciężarowe, dlatego zależy nam, by jej nośność wzrosła do 11,5 tony na oś. To będzie gwarantowało, że nie powstaną na niej szybko kolejne koleiny, które są w tej chwili największą bolączką kierowców i pogarszają bezpieczeństwo. Powstaną też dwa ronda z pełną infrastrukturą dla pieszych – na połączeniu drogi 254 z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz skrzyżowanie w Łabiszynie z drogą wojewódzką nr 246 czy na Szubin zostanie przebudowane na trzy-wlotowe rondo – zapowiada rzecznik.W najbliższych dniach planowane są spotkania, na których okoliczni mieszkańcy dowiedzą się, jaki jest harmonogram prac i związanych z tym utrudnień oraz jakie będą procedury wykupu nieruchomości pod budowę infrastruktury, takiej jak chodniki, trasy rowerowe, zatoki autobusowe i tym podobne. Pierwsze planowane jest w czwartek (19 stycznia) o godz. 17.30 w podbydgoskiej Brzozie.Koszt całej inwestycji to prawie 53 miliony złotych, z czego 85 procent pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego, resztę pokrywa budżet województwa.