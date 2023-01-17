Вибух газу поблизу Влоцлавека. Наради за участю фельдшерів

Підозрюваний у жорстокому вбивстві 13-річної Надії з Іновроцлава наступні 3 місяці проведе під вартою.

- Так вирішив окружний суд у Бидгощі, - повідомляє Бидгоська метрополія. 20 жовтня минулого року 18-річному юнаку висунули звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю. Він визнав свою провину.Парамедики Бидгощі повернулися з проєкту «Порятунок після роботи». З лютого вони знову збиратимуться після завершення роботи, щоб обмінюватися знаннями — безкоштовно, у клубній атмосфері. До пандемії кожне таке навчання відвідувало понад 100 осіб.Вибух газу в односімейному будинку у селищі Probostwo Górne Влоцлавського повіту. На щастя ніхто не постраждав. У тамбурі будинку вибухнув газ, що накопичився в шафі, в якій знаходився балон. У кімнаті на той момент була лише одна людина. Вона не постраждала. Великих руйнувань також немає, вибухом пошкоджено вікна.