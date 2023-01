Kilka tysięcy mężczyzn śpiewa „Bogurodzicę”. Film z Bydgoszczy popularny w sieci [wideo]

Po sieci rozchodzi się film, pokazujący jak kilka tysięcy mężczyzn śpiewa w bydgoskiej Bazylice średniowieczną pieśń religijną „Bogurodzica”. To uczestnicy ogólnopolskiego spotkania Wojowników Maryi.

„Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja. U twego syna, Gospodzina, matko zwolena, Maryja!” - tak zaczyna się pieśń, która od XV wieku pełniła także rolę hymnu państwowego w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. Dziś jest śpiewana jako pieśń patriotyczna i kościelna.W sobotę „Bogurodzicę” odśpiewało w bydgoskiej Bazylice kilka tysięcy mężczyzn, którzy przyjechali na ogólnopolskie spotkanie Wojowników Maryi. Film opublikowany na Facebooku rozchodzi się po sieci i zbiera tysiące polubień i komentarzy. - Niesamowity widok. Serce rośnie! Cudowny widok tylu mężczyzn i piękny śpiew. Łzy wzruszenia same płyną. Jeszcze Polska i nasza wiara nie zginęła i nie zginie, gdy mamy taki mężczyzn – piszą internauci.Mężczyźni wcześniej wzięli udział w procesji różańcowej na ulicach, która przeszła do Bazyliki ze Starego Rynku. W kościele była m.in. dalsza wspólna modlitwa i konferencja salezjanina ks. Dominika Chmielewskiego – założyciela wspólnoty.Wojownicy Maryi to katolicka wspólnota męska, która zawiązała się podczas odbywających się cyklicznie w Lądzie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn. Spotkania ogólnopolskie, męskie organizowane przez wspólnotę odbywają się cyklicznie (co 1-2 miesiące) i mają charakter otwarty. Oprócz członków wspólnoty Wojownicy Maryi, uczestniczą w nich osoby z różnych środowisk. - Są wśród nas mężowie, ojcowie, single, rozeznający, kapłani, z różnych części Polski i Świata – informuje wspólnota.