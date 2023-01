Potrącił 11-latka na przejściu. Policja publikuje film i ostrzega kierowców [wideo]

Kryminalni z Rypina prowadzą postępowanie w sprawie wypadku, do którego doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Przy ul. Willowej potrącony został 11-letni chłopiec. Policja publikuje – ku przestrodze – film z tego wydarzenia.

Do wypadku doszło w poprzedni poniedziałek (9 stycznia) po godzinie 7:00. – Mundurowi na miejscu zabezpieczyli materiał dowodowy. Na tej podstawie ustalili, że 63-letni kierowca citroena potrącił przechodzącego przez pasy 11-letniego chłopca, który z obrażeniami ciała trafił do szpitala – relacjonuje asp. sztab. Dorota Rupińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie. – Kierowca pojazdu był trzeźwy.Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśni prowadzone w tej sprawie dochodzenie. – Ku przestrodze publikujemy film z potrącenia pieszego, aby uświadomić użytkownikom dróg, jak ważne jest dokładne obserwowanie jezdni – tłumaczą policjanci. – Zarówno przez pieszych przekraczających jezdnię, jak i kierowców, szczególnie gdy zbliżają się do przejść dla pieszych. Chwila nieuwagi na jezdni może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji.