Unijne wsparcie dla regionu na lata 2021-2027. Nowy program oficjalnie otwarty!

Samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele świata nauki i biznesu wzięli udział w konferencji otwierającej nasz nowy program regionalny - Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Jego wartość to miliard 836 mln euro. W programie szczególnie będą się liczyły inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład. Ważny jest też rozwój gospodarczy oparty o innowacje, polityka społeczna i inwestycje w drogi oraz kolej. - Zabieramy się do intensywnej pracy wdrożeniowej. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani – stwierdził marszałek Piotr Całbecki.- Jestem przekonana, że FEdKP to program skrojony na miarę dla województwa kujawsko-pomorskiego, uwzględniający stojące przed regionem wyzwania. Będzie właściwie wspierał jego rozwój przez najbliższe siedem lat - stwierdziła Cinzia Masina z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, która swoje przemówienie wygłosiła w całości w języku polskim.Z uczestnikami konferencji połączył się online Marc Lemaître - szef Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. - Polska jest największym beneficjentem unijnej polityki spójności - mówił. Wspominał też o skutecznym wykorzystaniu środków poprzedniej perspektywy - nasz region znacznie podniósł w ten sposób w ostatnich latach PKB, poziom rozwoju społecznego i gospodarczego oraz poziom życia.Harmonogram naborów wniosków zostanie ogłoszony jeszcze w styczniu, także w styczniu zarząd województwa powoła Komitet Monitorujący FEdKP. Pierwsze wnioski będzie można składać w kwietniu-maju.