Uciekał przed policją, zderzył się z radiowozem. Pościg w centrum Bydgoszczy

51-latek z zakazem prowadzenia pojazdów został zatrzymany po pościgu w centrum Bydgoszczy.

Policyjny patrol chciał zatrzymać do kontroli BMW na Szwederowie, kierowca jednak zaczął uciekać. - Zatrzymał się dopiero w miejscu policyjnej blokady u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Trasy Uniwersyteckiej - relacjonuje Przemysław Słomski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Chcąc ominąć stojące pojazdy, wjechał na chodnik, a następnie na skrzyżowanie. Najprawdopodobniej chciał jechać pod prąd, natomiast w tym czasie policyjne radiowozy, w tym jeden nieoznakowany, zablokowały mu drogę.Kierowca BMW uderzył w jeden z radiowozów. 51-latek został zatrzymany. Jak się okazało, kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów i był dobrze znany bydgoskim policjantom. Był trzeźwy, ale policja zbada go na obecność w organizmie innych substancji. Odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za prowadzenie auta mimo zakazu.