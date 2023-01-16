Чергові новини для Українців: Польське радіо PiK святкує 88-й день народження

Саме 15 січня 1935 рокурозпочала свою діяльність Поморська радіомовна станція, яка транслювала програму на терені Примор'я, яку було чутно аж до Хеля, Мазурів і Пограніче.

Директором станції став відомий журналіст і громадський діяч Станіслав Новаковський. Сигналом станції був фрагмент «Пісні сплавників лісу» з опери Станіслава Монюшки «Сплавник лісу».У травні музей в Іновроцлаві організує найбільшу виставку, яку коли-небудь створювали в Польщі, присвячену Владиславу Сікорському. 2023 рік в Іновроцлавському районі відзначається роком Владислава Сікорського. 100 років тому генерал оселився з родиною в Пархані біля Іновроцлава. А 80 років тому він загинув в авіакатастрофі на Гібралтарі. Був прем’єр-міністром і міністром військових справ ІІ РП, після початку Другої світової війни – прем’єр-міністром уряду РП у вигнанні.Заклад соціального страхування нагадує платникам внесків про обов'язок створення профілю в PUE ZUS. Про це повинні пам’ятати підприємці, а також, наприклад, люди, які наймають опікунів для дітей. У нашій області цей обов’язок ще не виконали близько 7 тисяч платників. ZUS поспішає на допомогу і самостійно налаштовує технічні рахунки, але платник повинен подати заявку на логін і пароль.