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2023-01-16, 12:12 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Чергові новини для Українців: Польське радіо PiK святкує 88-й день народження

Саме 15 січня 1935 рокурозпочала свою діяльність Поморська радіомовна станція, яка транслювала програму на терені Примор
Саме 15 січня 1935 рокурозпочала свою діяльність Поморська радіомовна станція, яка транслювала програму на терені Примор'я, яку було чутно аж до Хеля, Мазурів і Пограніче./fot. PR PiK
Саме 15 січня 1935 рокурозпочала свою діяльність Поморська радіомовна станція, яка транслювала програму на терені Примор'я, яку було чутно аж до Хеля, Мазурів і Пограніче.

Мобільні легені в Солець Куявський. Brainwave музика в Бидгощі

Чергові новини для Українців - тим разо з Бідґошцзі, Торуня і Бродниці
Реконструкція автобусної зупинки в Ґрудзьондз. Новий додаток для поїздів
Нові інвестиції в Бидгощ. Пам'ятки Тевтонського замку в Торуні
Директором станції став відомий журналіст і громадський діяч Станіслав Новаковський. Сигналом станції був фрагмент «Пісні сплавників лісу» з опери Станіслава Монюшки «Сплавник лісу».

У травні музей в Іновроцлаві організує найбільшу виставку, яку коли-небудь створювали в Польщі, присвячену Владиславу Сікорському. 2023 рік в Іновроцлавському районі відзначається роком Владислава Сікорського. 100 років тому генерал оселився з родиною в Пархані біля Іновроцлава. А 80 років тому він загинув в авіакатастрофі на Гібралтарі. Був прем’єр-міністром і міністром військових справ ІІ РП, після початку Другої світової війни – прем’єр-міністром уряду РП у вигнанні.

Заклад соціального страхування нагадує платникам внесків про обов'язок створення профілю в PUE ZUS. Про це повинні пам’ятати підприємці, а також, наприклад, люди, які наймають опікунів для дітей. У нашій області цей обов’язок ще не виконали близько 7 тисяч платників. ZUS поспішає на допомогу і самостійно налаштовує технічні рахунки, але платник повинен подати заявку на логін і пароль.
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