Osowa Góra prosi ratusz o dotację. Koszty ogrzewania nie do zaakceptowania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Bydgoszczy chce od miasta dotacji, aby mieszkańcy bloków na Osowej Górze płacili mniejsze rachunki za ogrzewanie. Obecnie płacą znacznie więcej, niż inni bydgoszczanie.

– W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania władz spółdzielni i miasta, a dzisiaj do ratusza zostanie skierowane nasze pismo - mówi Krzysztof Szpakowski, prezes spółdzielni „Zrzeszeni”. – Wystąpiliśmy z taką prośbą, aby miasto wydesygnowało środki w formie dotacji na pokrycie różnicy kosztów energii cieplnej pomiędzy stawkami, które w tym momencie obowiązują na Osowej Górze, a stawkami, które są dla pozostałej części miasta

Bloki spółdzielni podłączone są do ciepłowni na Osowej Górze. Ciepłownia miała być - jeszcze przed zimą – wpięta w ogólny miejski system. Inwestycja jednak się opóźniła. W rezultacie – po podwyżkach cen węgla – mieszkańcy muszą płacić za ciepło znacznie więcej niż inni bydgoszczanie.Spółdzielnia szacuje, że różnica cen za ciepło w tym sezonie grzewczym to niemal 600 tysięcy zł:– W naszym przypadku różnica tych kosztów liczona od 1 stycznia, do końca kwietnia, czyli w sezonie grzewczym, to jest około 582 tys. zł z zastrzeżeniem, że jeszcze dokonujemy tych analiz i obliczeń. Założyliśmy, że podpięcie ciepłowni na Osowej Górze do pozostałej części miasta nastąpi do końca kwietnia. Wydaje się jednak, że to w tym terminie nie nastąpi. Prezes KPEC na spotkaniu mówił, że ten najwcześniejszy termin to będzie połowa roku, a więc wchodziłyby w grę jeszcze koszty za maj i czerwiec (...).Niemal 2 tygodnie temu (5 stycznia) mieszkańcy bloków spółdzielni na Osowej Górze zaprotestowali przeciwko wysokim cenom ogrzewania.