Wypadek koło Mogilna. Pieszy wszedł prosto pod koła. Zginął na miejscu

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia do jakiego doszło w niedzielę (15 stycznia) w miejscowości Dąbrówka.

– Do wypadku doszło wczoraj, o godzinie 17:26 na drodze powiatowej w miejscowości Dąbrówka – mówi aspirant sztabowy Tomasz Bartecki, rzecznik prasowy komendanta policji w Mogilnie. – Policjanci ustalili, że 41-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego wtargnął bezpośrednio przed pojazd marki Hyundai Tuscon kierowany przez 51-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego. Pieszy poniósł śmierć na miejscu. 41-latek ubrany był na czarno i nie posiadał elementów odblaskowych, dlatego policjanci apelują do wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego, zarówno do pieszych, jak i do rowerzystów o używaniu elementów odblaskowych, szczególnie w okresie zimowym, kiedy wcześniej zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza.