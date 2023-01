Pozarządówki liczą na 1,5 proc. podatku. Na Kujawach i Pomorzu działa ich ponad 370

Ponad 47 mln zł – tyle w ubiegłym roku mieszkańcy województwa przekazali organizacjom pożytku publicznego, oddając im swój 1 proc. podatku. Stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, kluby czy związki z naszego regionu także mają nadzieję na wsparcie – od tego roku w postaci 1,5 proc. podatku.

Za miesiąc (15 lutego) rozpoczniemy składanie rocznych deklaracji podatkowych. Samorząd województwa zachęca do przekazania 1,5 proc. podatku jednej z 373 organizacji pożytku publicznego działających w naszym regionie. Najwięcej pozarządówek zarejestrowanych jest w Bydgoszczy i Toruniu – odpowiednio ponad 100 i prawie 90. We Włocławku jest ich 25, w Grudziądzu 15, a w Inowrocławiu 10. Listę organizacji pozarządowych, którym można przekazać 1,5 proc. podatku, przygotował Narodowy Instytut Wolności, jest dostępna na stronie niw.gov.pl Kwota, która w 2022 roku została przekazana przez mieszkańców Kujaw i Pomorza w postaci 1 proc., wyniosła ponad 47,1 mln złotych. To o blisko 6 mln zł więcej niż w poprzednim rozliczeniu.Zasady przekazywania proc. podatku nie zmieniły się. W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS organizacji, której chcemy pomóc. Dodatkowo można także wskazać konkretny cel, np. konkretnego podopiecznego fundacji lub wsparcie konkretnej placówki.Od 2018 roku nie trzeba już wypełniać wniosków ani deklaracji, by rozliczyć PIT. Podatników wyręcza w tym Krajowa Administracja Skarbowa, a przygotowane zeznanie jest dostępne na portalu podatkowym. Można je elektronicznie zweryfikować, zaakceptować, poprawić i uzupełnić. Można też całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie. W przypadku, gdy do 2 maja PIT pozostanie bez zmian, zostanie uznany za zaakceptowany. Jeśli w poprzednim roku podatnik przekazywał wskazanej OPP swój 1 proc., organizacja ta będzie wpisana w PIT automatycznie (o ile dana OPP nadal znajduje się ogólnopolskim wykazie). W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu szczegółowego należy wybrać je z listy dostępnej w ramach e-PIT.