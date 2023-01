Będą tańce i promocja wolontariatu! Caritas zaprasza na bal w Rojewie

Po przerwie spowodowanej pandemią powraca Charytatywny Bal organizowany przez inowrocławską filię Caritas. Impreza ma promować dobroczynność, a zebrane dzięki niej środki wesprą działania pomocowe.

– Ideą tego balu jest przede wszystkim propagowanie dobroczynności. To jest moment, w którym poprzez uroczystą galę na początku balu, dziękujemy osobom, instytucjom, za dobroczynność, za ich otwarte serce – tłumaczy ks. Marcin Łojko, szef Caritasu Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Inowrocławiu. – Podczas tegorocznego balu, licytacji, zebrane środki będą przeznaczone na organizację młodzieżowego wolontariatu, który tworzy się tutaj pod opieką siostry Fidelis, ale także na potrzeby ośrodka dla niepełnosprawnych, którzy na co dzień mają zajęcia w filii – mówi kapłan.Zabawa odbędzie się 17 lutego w Dworze Biesiadnym w Rojewie. Żeby w niej uczestniczyć, trzeba nabyć cegiełkę w filii Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Inowrocławiu (ul. Gordona 2). Przewidziano m.in. licytację.– Będzie to okazja do wspólnej zabawy, ale także do propagowania idei wolontariatu i zapraszania innych do pomocy potrzebującym – podsumowuje ks. Łośko.