Degustując potrawy, pomożesz innym! Pierwsza Charytatywna Kolacja w Toruniu

– Przygotowujemy dania, w zamian goście kupują cegiełkę i pomagają innym – tłumaczy szef kuchni Krzysztof Czerniawski. 23 stycznia w restauracji Esencja odbędzie się pierwsza w Toruniu Charytatywna Kolacja. Wsparcie trafi do organizacji „Serce Torunia”, pomagającej osobom bezdomnym.

– Zostałem tak wychowany, że nie umiem przejść obojętnie obok potrzebującego. Zrobimy pierwszą kolację i mam nadzieję, ze cyklicznie uda się nam to powtarzać, żeby zbierać pieniążki – zapowiada pomysłodawca akcji Krzysztof Czerniawski. – Pokazujemy to, co kochamy robić, to, co lubimy i co robimy najlepiej. Był duży odzew wśród kucharzy, żeby coś takiego stworzyć, no i udało się. To fajna opcja: skosztują naprawdę fajnych smaków, bo kucharzy mamy z różnych zakątków. Będzie naprawdę pikantnie – zachęca.Wsparcie trafi do „Serca Torunia”. Założona przez społeczników organizacja pomaga osobom bezdomnym, organizując różnego rodzaju zbiórki żywności, odzieży czy lekarstw. Niedawno zakupiła chroniące przed chłodem namioty termiczne igloo.Początek Charytatywnej Kolacji „Esencja serc” w poniedziałek 23 stycznia o godz. 19.00 w restauracji Esencja (ul. Szpitalna 4).