W sobotę (14 stycznia) wieczorem auto potrąciło pieszego na drodze krajowej nr 10 w Sadkach. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

Do potrącenia pieszego doszło na 227. kilometrze dk 10 w Sadkach na odcinku między Piłą a Nakłem nad Notecią. 52-latek, według wstępnych ustaleń policji, przebiegał przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala śmifglowcem LPR.Policja wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać ok. 1,5 godziny.Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Służby apelują do kierowców o ostrożność w okolicach miejsca zdarzenia.