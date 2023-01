Szklarnie pełne egzotycznych roślin w Bydgoszczy! Botanik IHAR odsłania swoje „tajemnice” [wideo]

Kaktusy, cytryny, pomarańcze – te i inne egzotyczne rośliny można zobaczyć w Ogrodzie Botanicznym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w bydgoskim Myślęcinku w ramach „drzwi otwartych”. Botanik jeszcze w niedzielę (15 stycznia) zaprasza na trzy tury zwiedzania: o godz. 9.00, 11.00 i 13.00.

Pierwsze wycieczki w ramach drzwi otwartych odbyły się w sobotę (14 stycznia). Zainteresowanych nie brakowało. – Bardzo dużo gatunków kaktusów, w szklarniach są ciepłolubne rośliny, cytryny owocujące na drzewach, pomarańcze, kawowce, piękne kwiaty z różnych kontynentów – opisują zwiedzający. – Pan opowiada, że kaktusy tak kolorowo kwitną – koniecznie trzeba przyjechać też w maju/czerwcu – dodają.– W naszych nowoczesnych szklarniach dojrzewają pomarańcze, banany, więc to dla zwiedzających spore zaskoczenie. Są pytania o uprawę, o to, na czym polega nasz bank genów – mówi Jarosław Mikietyński, kierownik Ogrodu Botanicznego IHAR.Ogród z przewodnikiem można zwiedzać także w niedzielę (15 stycznia), w turach o godz. 9.00, 11.00 i 13.00. Spotkanie przy bramie wejściowej przy ul. Jeździeckiej 5.Podobna akcja – by zwiedzający mogli porównać wygląd okazów zimą i w innych porach roku – ma odbyć się wiosną–latem, czyli w pełni sezonu wegetacyjnego, oraz prawdopodobnie późną jesienią.Ogród IHAR zajmuje powierzchnię 5,5 ha i posiada ponad 4 tysiące gatunków roślin. Na jego terenie znajdują się trzy wielkie szklarnie, w których oglądać można setki egzotycznych roślin tropikalnych i z rejonu basenu Morza Śródziemnego – m.in. palmy, różnego rodzaju storczyki, bananowce, fikusy, mandarynki, limonki, pomarańcze, krzewy kawy, cytryny, oleandry, storczykowce, a także 325 odmian kaktusów.Ogród jest otwarty także poza akcją drzwi otwartych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, ale wcześniej trzeba umówić się telefonicznie (503 921 297). Zwiedzanie jest bezpłatne.